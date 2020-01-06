أمن مطار محمد الخامس يمنع دنيا بطمة من السفر

نشرت الصحافة المغربية أخباراً عن منع الفنانة المغربية، دنيا بطمة، من مغادرة المغرب عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكانت بطمة قد حاولت برفقة زوجها البحريني محمد الترك ووالدتها الخروج من المغرب في اتجاه البحرين مستخدمة جواز سفر بحريني، لكن شرطة مطار محمد الخامس منعتها، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ما يعرف بقضية "حمزة مون بيبي" المتخصصة في ابتزاز الفنانين المغاربة والتشهير بهم.

ورغم أن قاضي التحقيق لم يقرر منع بطمة وشقيقتها من السفر وسحب جواز سفرهما، إلا أن استئناف النيابة العامة وطعنها في قرار القاضي رمى بالقرار النهائي إلى غرفة المشورة التي يتوجب عليها البت في ما إن كان لبطمة الحق في المغادرة أم البقاء مادامت أنها متابعة في حالة سراح.

وقالت مصادر إن من حق السلطات الأمنية منع بطمة من التوجه صوب البحرين، مادام الكل ينتظر ما ستقرره غرفة المشورة بعد استئناف النيابة العامة التي تطالب بمتابعة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام طبقا للقانون الجنائي بتهمتي "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمرّ.

محمد الترك برر الخبر الذي انتشر بسرعة، إن زوجته دنيا كانت معه في مطار محمد الخامس، فقط من أجل إيصاله، حيث كان من المقرر أن يسافر إلى البحرين، لكنه تأخر عن موعد السفر فتم إلغاء سفره.

ورغم ظهور دنيا وزوجها في صورة عبر مواقع التواصل بصدد مباشرة إجراءات السفر بالمطار، إلى أن زوجها أكد أنها لم تكن تنوي السفر، على اعتبار أن ابنتها غزل تتواجد بالمغرب، وفق تصريحه.

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