تفاصيل المرض المزمن الذي يعاني منه ابن تيم حسن

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بعد الصورة التي نشرتها الممثلة ديمة بياعة لزوجها أحمد الحلو ونجليها ورد وفهم بمناسبة حلول العام الجديد، لاحظ كثيرون نحافة ورد الشديدة، وتساءلوا هل لفقدان وزنه علاقة بمرضه التي تحدّثت عنه والدته قبل أسابيع؟
وكانت ديما خلال إطلالتها في برنامج "صدى الملاعب"، قد تحدّثت عن مرض ورد، موضحة أنّه كان يعاني خلال الفترة الماضية من مرض "الكرون".
والكرون هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية، يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، من أعراضه وعلاماته آلام البطن، إسهال، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فقدان الوزن. ممكن حدوث مضاعفات أخرى خارج الجهاز الهضمي مثل فقر الدم، طفوح جلدية، التهاب المفاصل، التهاب العين والإجهاد. وهو مرض مزمن لا يوجد له علاج
ومع ان ديمة كانت قد طمأنت خلال ظهورها في الحلقة إلى أن ورد أصبح بخير وتجاوز أزمته الصحية إلا أن المتابعين حاول أن يعرفوا ما إذا كانت نحافة ورد سببها إصابته بهذا المرض.
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