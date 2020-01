من هو رامي يوسف المصري الفائز بجائزة الغولدن غلوب

فاز الممثل المصري العالمي رامي يوسف بجائزة "جولدن جلوب" أفضل أداء لممثل في مسلسل "تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي"، وذلك عن مسلسله الجديد "Ramy". وحصد رامي الجائزة، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مدينة كاليفورنيا فجر اليوم الإثنين.

وأثار فوزه فضول الكثيرون ممن بدئوا في البحث عن معلومات عن الفنان الشاب فمن هو رامي يوسف؟

هو فنان شاب ، من مواليد 26 مارس 1991.أي أنه يبلغ من العمر 28 عاما

ولد في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية من أبوين مصريين ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي ليبدأ رحلة البحث عن تحقيق حلمه وهو التمثيل

بدأ رامي في تقديم فقرات من الستاند أب كوميدي خلال فترة دراسته في المرحلة الجامعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي عمر 20 عاما انتقل رامي إلى هوليوود لدراسة التمثيل ليبدأ مرحلة جديدة من النجومية.

ال شهرته على شاشة التليفزيون من خلال برنامج "The Late Show" مع ستيفن كولبيرت من عام 2015 إلى عام 2017.

نال شهرته من خلال خلال مسلسله الكوميدي ”Ramy" عبر شاشة Hulu الذي انطلق عرضه للمرة الأولى عام 2019، وبعد فترة وجيزة من عرض الموسم الأول أعلنت. Hulu عن جزء ثان.

وحقق نجاح كبير لا يقل عن نجاح الجزء الاول.

يذكر أن جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة ذهبت إلى لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act.

وفاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم عن Once Upon a Time in Hollywood.

وحصدت أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي عن أدائها لدور الملكة إلزابيث في مسلسل TheCrown.

