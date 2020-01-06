فادي الهاشم زوج نانسي عجرم منهار وهذا ما توصّلت إليه التحقيقات

تضامن عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والسياسيين في لبنان مع فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وطالبوا بالإفراج عنه فوراً، ودافعوا عنه معتبرين أنّه قتل اللص الذي اقتحم منزله خوفاً على بناته، بعد أن هدّد بواسطة مسدّس بقتلهن، قبل أن يتبيّن أنّ المسدس خلّبي.

إلى ذلك، لا يزال الهاشم يتواجد في مستشفى "الحياة" في بيروت، بعد نقله إليها مساء أمس بموافقة القاضية غادة عون، إثر تعرضه لاضطراب عصبي ونفسي، أدّى إلى ارتفاع ضغطه وحاجته إلى مراقبة طبيّة.

ويقف أمام باب غرفة فادي في المستشفى، أربعة عناصر أمنية، على أن ينقل صباح غدٍ إلى التحقيق من جديد، ليتمّ الاستماع إلى أقواله، وبعدها يقرّر القاضي إما إطلاق سراحه، وإما تجديد مدّة توقيفه، وذلك بعد إطلاع القاضي على ملف التحقيقات وتسجيلات كاميرات المراقبة التي صورت تفاصيل الحادث والمواجهة التي حصلت بين الهاشم واللص والتي انتهت بقتله .

Advertisements

ولا تزال نانسي تعاني من أزمة نفسية حادّة، وتفضّل عدم الإدلاء بأي تصريح، خصوصاً أنّ التحقيق مع زوجها لا يزال جارياً، وقد طمأنها المحامي إلى أنّ فادي قد يخرج غداً الثلاثاء، ليكون بين عائلته بعد أن تستكمل التحقيقات معه.

يذكر أن قناة MTV نقلت عن مصادر قضائية، أنّ القتيل أصيب بـ16 رصاصة، ما يعقّد وضع فادي القانوني، بانتظار ما سيصدر عن قاضي التحقيق غداً.

إقرئي أيضًا:

منى السابر والدة حلا الترك تبكي وهذا ما اتهمتها به شقيقة دنيا بطمة

أجمل اللقطات الرومانسية بين أصالة نصري وزوجها