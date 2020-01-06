منى السابر والدة حلا الترك تبكي وهذا ما اتهمتها به شقيقة دنيا بطمة

بكت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك خلال احتفالها بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصدقاء في أحد المطاعم.

وبدا التأثر واضحا عليها عندما سئلت عن أمنيتها في عيدها، فقالت "أتمنى أن أحتفل مع أولادي".

وكانت منى السابر قد فقدت حضانة أولادها، الذين عادوا ليقيموا في منزل طليقها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة.

ويبدو أن امنية منى قد تتحقق بعد المشاكل التي تورطت فيها زوحة طليقها ما قد يسقط عن هذا الأخير حضانة اولاده.

من حهة ثانية، انتشر مقطع فيديو لـ سارة شقيقة دنيا بطمة تتهم فيه منى السابر بالوقوف وراء أزمة شقيقتها الأخيرة في التورط في حساب "حمزة مون بيبي" الذي كان له دور كبير في التشهير ببعض نجوم المغرب وإبتزازهم.

يشار بأن محمد الترك تمكن من الحصول على حضانة نجليه محمد وعبد الله بحكم قضائي، بينما إختارت حلا الترك بعد بلوغها السن القانوني أن تعيش مع والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

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فهل تتصاعد الخلافات في الفترة المقبلة وتعيش حلا وشقيقاها من جديد معركة الحضانة؟

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