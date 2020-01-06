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شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمّرة في العالم تحتفظ برقمها القياسي وتحتفل بعيد ميلادها الـ117 والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
اليابانية كين تاناكا
أحتفلت اليابانية كين تاناكا بعيد ميلادها الـ 117 مع أصدقائها، في حفل حضره العاملون في دار للرعاية حيث تعيش والواقعة في فوكوكا جنوبي اليابان.
وتمكنت المعمّرة من الاحتفاظ برقمها القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر شخص مُعمر في العالم، وكان القائمون على موسوعة غينيس للأرقام القياسية تأكدوا العام الماضي من أن تاناكا هي أكبر مُعمر على وجه الأرض عندما بلغت من العمر 116 عاما و66 يوما في التاسع من مارس.
وقالت موسوعة غينيس أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو، وتزوجت في العام 1922 من هايديو تاناكا، وأنجبت المرأة وزوجها 4 أطفال وتبنوا طفلا خامسا.
وأثناء الاحتفال بعيد ميلادها، أخذت تاناكا، التي ولدت في 2 يناير/كانون الثاني 1903، قضمة من كعكة عيد الميلاد الكبيرة، وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "تي في كيو" التلفزيونية المحلية اليابانية المعمّرة اليابانيةوهي تبتسم بالمزيد قائلة "لذيذة.. أريد المزيد"،
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