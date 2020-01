جينيفر أنيستون تشعل شائعات عودتها لبراد بيت في "جولدن جلوب"

شهد حفل "جولدن جلوب"، الإثنين، العديد من اللقطات المميزة، إذ تسلم الممثل العالمي توم هانكس جائزة شرفية عن مجمل أعماله، وحصد خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر"، أما مقدم الحفل ريكي جارفيه فخطف الأنظار بدعاباته.





ورغم كل هذه الأحداث، كان رد فعل الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون على فوز زوجها السابق براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood - حدث ذات مرة في هوليوود" هو الأبرز.

ووفقاً لموقع "في.تي.كو" البريطاني، فقد حظي براد بيت باهتمام "أنيستون" الكامل خلال تسلمه الجائزة، وبينما كان يوجه الشكر لأصدقائه والمقربين منه في خطابه، كانت هي ترمقه بنظرة دافئة.

وتسببت نظرات "أنيستون" في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد مستخدمو موقع "تويتر" بكثرة حول معنى نظراتها المُحِبة، متمنين عودتهما هذا العام.





وكتب أحد المستخدمين عبر حسابه: "أنيستون ضحكت على دعابات (بيت)، وابتسمت خلال خطاب شكر والديه وأصدقائه، أظن أن عام 2020 سيشهد عودة الحبيبين من جديد".

التقى "بيت" و"أنيستون" لأول مرة عام 1998، وأعلنا علاقتهما للجمهور عام 1999، إلا أن علاقتهما سرعان ما انهارت بعد زواجهما عام 2000، وارتبط بعدها براد بيت بالممثلة أنجلينا جولي إلا أنها انفصلا عام 2016.