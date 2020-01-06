أسماء أبواليزيد لـ"العين الإخبارية": أتمنى تجسيد شخصية زينات صدقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة المصرية أسماء أبواليزيد، عن سعادتها ببطولة مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يعرض حالياً، قائلة إنه فكرة جديدة ومأخوذ عن فورمات أمريكي، وينتمي إلى نوعية "اللايت كوميدي"، ويناقش قضايا اجتماعية مهمة.

وأضافت "أبواليزيد" لـ"العين الإخبارية": "لا أفضل الاعتماد على النقل والتقليد، ويجب التوازن بين كتابة القصص المصرية الخالصة، وبين نقل الفورمات الأجنبية للجمهور".

وتمنت "أبواليزيد" تقديم قصة حياة الفنانة المصرية الراحلة زينات صدقي في مسلسل، قائلة: "لا أشبه زينات صدقي، لكني أحب هذه الشخصية، وأتمنى تقديمها في عمل فني، وأثق أن حياتها غنية بالأحداث الإنسانية المؤثرة".

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وتدور أحداث مسلسل "الآنسة فرح" حول "فرح" التي تجسد دورها أسماء أبواليزيد، وتعمل جرسونة في أوتيل إلى جانب الدراسة، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها.

أما الممثلة المصرية رانيا يوسف، فتقوم بدور والدة "فرح"، وتظهر كسيدة تزوجت مبكراً وأنجبت ابنتها، وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.

والمسلسل مأخوذ عن المسلسل الأمريكي " Jane the virgin"، ويشارك في بطولته محمد كيلاني، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجد، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومن إخراج أحمد الجندي.