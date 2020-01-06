إليسا تدعم أصالة بعد انفصالها: خليكي قوية

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على دعم صديقتها المطربة السورية أصالة نصري، بعد إعلان انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان، الإثنين.

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" قالت فيها: "الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية".





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وأضافت المطربة اللبنانية: "خليكي قوية، ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولأولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".

وكانت أصالة أعلنت خبر الانفصال عبر حسابها على "أنستقرام"، ونشرت صورة تجمعها وزوجها طارق العريان وكتبت عليها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائياً عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المُشرف".

وأضافت أصالة: "لطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

يذكر أن طارق العريان تزوج من الفنانة أصالة نصري في 27 مارس/آذار 2006، وفي عام 2011 رزقا بالتوأم "آدم وعلي"، وشهدت الشهور الأخيرة العديد من الشائعات حول انفصالهما، وقد منح تلك الشائعات جزءا من المصداقية بكاء أصالة أثناء أداء أغنية "ذاك الغبي" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.