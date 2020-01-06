الشيف بوراك يدعم نانسي عجرم في أزمتها

بكلمات مليئة بالدعم والمحبة، تمنى الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير ان تخرج عائلة النجمة نانسي عجرم من هذه الازمة التي ألمت بها فجر الاحد الفائت بعدما اقتحم ملثمًا إلى منزلها في “نيو سهيلة” – كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وانضم بوراك الى المئات من المشاهير والوجوه المعروفة في لبنان والوطن العربي الذين دعموا نانسي عجرم في هذه المحنة التي تمر بها حالياً.

ومن المعروف ان صداقة تربط “بوراك” بعائلة النجمة نانسي عجرم خاصة بعدما زار الأول منزلها في “نيو – سهيلة” اثناء تواجده خلال الصيف في لبنان، حيث نشر “أوزدمير” عبر خاصية “الستوري” عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جمعته بابنتَي عجرم “ميلا وإيلا” وقد كان لافتاً ارتداء كل منهما تي-شيرت طُبعت عليها صورة لبوراك.