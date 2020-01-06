ايغل فيلمز تتعاقد مع محمود نصر لرمضان 2020

اتفقت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان مع النجم السوري محمود نصر وفنانة لبنانية على بطولة عمل دراميّ ضخم بعنوان (دانتيل) لرمضان ٢٠٢٠، سيجمعهما مع نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

العمل المستوحى من فورمات أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتين سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ويحكي قصة ثنائي مشوّقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسيّ اجتماعيّ ملفت حيث يطرح لقصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية منوعة تطال كل عائلة عربية.

يبدأ تصوير العمل خلال شهر يناير الحالي حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإنهاء التحضيرات اللازمة للانطلاق بالمشروع من بيروت.