قادير دوغلو مشتاق لزوجته نسليهان أتاغول.. والسبب "ابنة السفير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تصريح حديث للنجم التركي الشهير قادير دوغلو، أعلن فيه عن شوقه لزوجته نسليهان أتاغول الشهيرة بـ"نهال" في مسلسل "حب أعمى"، لافتا إلى أن زواجهما يمر حاليا بـ"امتحان الشوق"، وذلك بسبب انشغال نسليهان بتصوير مسلسلها "ابنة السفير" في مدينة موغلا، بينما يستمر هو في تصوير مسلسله "الوصال" في إسطنبول.

وأشار النجم في تصريحه إلى أن نسليهان لم تستطع العودة إلى إسطنبول سوى مرة واحدة خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما ذهب هو لزيارتها في موغلا مرة واحدة فقط، أي أنهما التقيا فقط لمرتين خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق ذاته نشر الممثل التركي صورة له مع زوجته نسليهان وأرفقها بكلمة "رائعة"، عبر حسابه على إنستغرام وحازت على إعجاب المتابعين الذين اعتبروا أن قادير يعبر عن اشتياقه لزوجته المنشغلة بتصوير مسلسلها "ابنة السفير" خارج إسطنبول.

هذا وتتابع نسليهان تصوير مشاهدها في مسلسل "ابنة السفير" والذي عرض منه حتى الآن ثلاث حلقات، ويحقق على الرغم من ذلك أرقاما قياسية في نسبة المشاهدة وتفاعل الجمهور معه، إذ تصدر قائمة المسلسلات التركية الأكثر حديثا على منصات التواصل الاجتماعي، يليه مسلسل "الحفرة" الذي بقي لأشهر يتصدر الترند التركي والعربي.

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ومن المتوقع أن تحمل الأحداث القادمة من مسلسل "ابنة السفير" والذي يعرض كل يوم اثنين، الكثير من التشويق، في ظل تصاعد القصة واختلاف الصديقين "غيديز" و"سانجار" على حب "ناري".

يذكر أن القناة الخاصة بالمسلسل عبر يوتيوب، قامت بنشر ملخص عن أحداث الحلقة الرابعة، والتي يبدو أنها ستشهد الكثير من الأحداث، إذ ظهر "غيديز" وهو يخوض شجارا مع "سانجار" بخصوص علاقة الأول مع "ناري"، كما ظهرت "ناري" وهي تحكي لـ "غيديز" عن أمنياتها فيما يبدو أن "غيديز" قد بدأ فعلا بالتقرب منها، كما يظهر "سانجار" وقد بدأت تتوطد علاقته بزوجته.

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بقرار شركة الإنتاج عزمها زيادة المشاهد التي يظهر فيها "غيديز" وذلك بعد أن رأوا محبة الجميع لتلك الشخصية مما وضع أنجين أكيوريك "سانجار" في ورطة حقيقية يمكن أن تهز عرش بطولته للمسلسل.