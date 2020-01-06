بعيدا عن الهيبة.. تيم حسن يخوض تجربة منتظرة بلهجة فلسطينية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيخوض الممثل السوري تيم حسن، بعد شهر رمضان المبارك تجربة درامية جديدة من خلال تجسيده لشخصية تاريخية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث من المتوقع أن يتحدث تيم حسن اللهجة الفلسطينية.

وذكرت مصادر مقربة من العمل لـ"فوشيا" أن الممثل تيم حسن سيلعب شخصية مناضل معروف عربيا ويتمتع بعلاقات مميزة مع عدد من الوجوه اللبنانية ذات النفوذ السياسي والاجتماعي، وسيكون هذا العمل من إنتاج شركة الصباح إخوان، إخراج سامر برقاوي، وسيناريو حسن يوسف.

وعلى الرغم من أن العمل لا يزال حبرا على ورق بخاصة أنه لم يتم لغاية الآن اختيار الكاست الكامل للبدء بتصويره، إلا أنه من المؤكد سيتم عرضه عبر قناة "أم بي سي"، ولكن الاهتمام اليوم منصب على نجاح مسلسل "الهيبة" بجزئه الجديد، ليتم بعد ذلك الاعلان رسميا عن المعطيات الكاملة لهذا العمل الذي من المتوقع أن يتم تصويره بين سوريا ولبنان.

وتعيد التجربة الجديدة للفنان السوري الجمهور بالذاكرة إلى شخصية الملك فاروق التي جسدها، وكان أبرز من جسد هذه الشخصية في الدراما التلفزيونية، حيث استطاع أن يخطف الأضواء من خلال أدائه المتقن للشخصية، وأكد أنه خير من يؤدي الشخصيات المركبة التي تترك بصمة مميزة عند الجمهور العربي.

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من جهة ثانية، نشر النجم السوري تيم حسن الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل "العميد"، الذي سيمتد على 12 حلقة، من تأليف وإخراج باسم السلكا، وسيكون المشاهد على موعد مع جريمة قتل غامضة ضحيتها زوج الكاتبة والروائية التي تؤدي دورها النجمة كاريس بشار.

ويجد تيم حسن الذي يؤدي شخصية أستاذ جامعي نفسه منخرطا في البحث عن الفاعل ضمن قصة تبدو مشوقة، ثم يتضح وجود علاقة حب ستنشأ خلال البحث عن تفاصيل الجريمة بين تيم وكاريس.

ويشارك في هذا العمل أيضا الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، إذ سيؤدي دور المحقق الأمني، الذي يتولى التحقيق في ملابسات الجريمة الى جانب تيم حسن الذي يلعب دور محقق غير رسمي، ويحصل التعاون بينهما للوصول إلى القاتل الحقيقي.