"سلطان زمانو" يعود للجمهور السوري.. فماذا قال أبطال العمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تواصل فرقة "مسرح سوريا" حصد الانطباعات الإيجابية بعد ستة عروض لمسرحية "سلطان زمانو" بطولة وإخراج محمد خير الجراح وتأليف سعيد الحناوي وإنتاج أسامة سويد.

ويلتقي الفنانون المشاركون الجمهور أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على خشبة مسرح الخيام بالعاصمة السورية دمشق. حيث يقابلهم الجمهور والحضور بالتصفيق الحار، والتحية والتقدير على ما يقدمه مضمون المسرحية من محاكاة للحياة اليومية بطريقة كوميدية ناقدة وهادفة، وعلى الأداء الجميل والممتع للممثلين خاصة مع ملامسة النص لأوجاعهم وهمومهم.

ويشكل العرض المسرحي "سلطان زمانو" عودة للمسرح الشعبي والتجاري إلى المسرح السوري بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى أن الشروط التي يقوم عليها هذا النوع من المسرح، والأسس والأهداف وبطولة النجم السوري محمد خير الجراح أعادت الإنتاج الخاص للمسرح.

"فوشيا" حضر أحد عروض المسرحية، والتقى فريق العمل، والممثلين المشاركين فيه والذين أعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة، وبمتابعتهم لمحبة الجمهور لما يقدمونه مباشرة وعند انتهاء العرض الأمر الذي خلق لديهم حافزا، ومتعة لتقديم ما هو أفضل.

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ويتحدث العمل عن رجل يقع في غرام امرأة تعمل في تياترو ويسعى جاهدا للوصول إليها ضمن أحداث النص الذي ينتمي إلى الكوميديا الشعبية، وتدور حول شخصية "سلطان" أحداث كثيرة ومتنوعة، إضافة إلى بعض الأحداث التي تعيشها الشخوص والتي تتقارب مع أحداث كثيرة يعيشها الإنسان في حياته اليومية.

وقالت أريج خضور في حديث لـ"فوشيا" والتي تؤدي دور الراقصة أن الشخصية أغرتها لأنها لا تعتمد على الشكل، إنما ترتكز على المضمون مع اهتمام بالشكل بعيدا عن الاسفاف، أو الابتذال، إذ تسعى إلى إيصال رسالتها بطريقة راقية، وفنية مع اهتمامها ببناء الشخصية التي تكون عليها الراقصة.

وكشف عدد من ابطال العمل عن شخصياتهم ومنهم محمد سويد، ورشا رستم، وأحمد حجازي وسمير الشماط، وفادي الحموي مؤكدين على أهمية هذه التجربة ودورها في زيادة خبراتهم، وأهمية التعاون بين أعضاء الفرقة للوصول بالعمل إلى غايته وهدفه.

ويتضمن العمل المسرحي حالات مختلفة منها عروض استعراضية وغناء وحوارات تمس الواقع اليومي للناس، وهو يشبه الناس الذين يشعرون بأن الشخوص قريبة منهم وحولهم وتتحدث عنهم.