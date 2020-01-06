سيرين عبد النور تعود إلى "إيغل فيلمز".. وتستقبل نجاحها بلوك جريء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتظر جمهور الممثلة سيرين عبد النور بفارغ الصبر شهر رمضان المقبل، ليستمتع بأداء نجمتهم المحبوبة التي اتفقت مع شركة Eagle Films لصاحبها المنتج جمال سنان المنتجة لمسلسل "دانتيل"، إذ ستلعب دور البطولة إلى جانب الممثل السوري محمود نصر تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

وسيبدأ تصوير العمل خلال شهر يناير الحالي وهو مستوحى من فورمات أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويحكي قصة "ثنائي" مشوقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسي اجتماعي ملفت، حيث يطرح قصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية منوعة تطال كل عائلة عربية.

وكانت المياه قد عادت إلى مجاريها بين النجمة سيرين عبد النور وشركة "إيغل فيلمز"، بعد مشاركتها في مسلسل "24 قيراط" الذي عرض سنة 2015، إذ اندلعت المشاكل بين الطرفين، حيث أشارت الفنانة للأمر خلال مشاركتها في برنامج "المتاهة" الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني.

أعربت سيرين في ذلك الحين عن ندمها للمشاركة في العمل، لافتة إلى أنها تعرضت للظلم في عدد من مشاهده، واستمرت القطيعة لحوالى 4 سنوات، إذ بادرت سيرين عبد النور في الاتصال بالفنانة ماغي بو غصن للاطمئنان على صحتها، حتى ينكسر الجليد الذي خيم على علاقتهما بخاصة وأنهما تتميزان بقلبيهما الطيبين والحنونين.

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لتتوالى بعد ذلك لقاءاتهما، سواء خلال السهرة التي نظمتها ماغي بو غصن، وجمعت فيها غالبية الممثلات اللبنانيات على رأسهن سيرين عبد النور، نادين نسيب نجيم، ورد الخال، ستيفاني صليبا، جيسي عبدو، وكذلك لبت سيرين الإفطار الذي أقامته شركة "إيغل فيلمز" وتبادلت ماغي وسيرين الأحضان والقبلات أمام الحاضرين.

وبهذه الطريقة، طويت العلاقة المتأزمة بين الثنائي، وتكللت هذه الصداقة الجديدة بتوقيع عقد بين سيرين وشركة "إيغل فيلمز" في رمضان المقبل لتلعب دور البطولة في مسلسل "دانتيل".

واللافت، أن الممثلة سيرين عبد النور، التي تألقت في الجزء الثالث من الهيبة، اعتمدت مؤخرا لوك الشعر القصير، وهذه المرة الأولى التي تظهر بها في هذه الاطلالة وهي التي لطالما تألقت بشعرها الطويل باختلاف لونه، وتصفيفاته وتدرجاته.

وشوقت الممثلة عبد النور جمهورها لدورها الجديد الذي ستجسده خلال شهر رمضان المقبل، بعد أن اعتمدت إطلالة عصرية جذابة وجريئة، ما بين مكياج لماع للعيون، وشعر قصير جدا مقارنة بما اعتدناه على سيرين عبد النور.