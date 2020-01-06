شقيقة ياسمين الخطيب كأنها صورتها في المرآة

نشرت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب، على حسابها على "إنستغرام"، صورة أحدثت صدمة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها إلى جانب شقيقتها ولاحظ هؤلاء أن الأخيرة تشبهها إلى حد كبير جداً وأنها نسخة طبق الأصل عنها.

وحققت الصورة أكثر من 9 ألف إعجاب خلال مدة قصيرة جداً. واكتفت ياسمين بتعليق بسيط حيث كتبت: "شقيقتي".

وتناقلها على إثر ذلك عدد كبير جداً من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات. وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم هذا التشابه الكبير خصوصاً أنها المرة الأولى التي تظهر فيها الشقيقة بشكل علني.

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وجا في التعليقات: "افتكرتك لازقة في المراية في الأول" و"هاي اختها التوام؟" و"ياسمين بتهزري" و"أوجد الاختلاف".

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