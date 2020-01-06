اصالة تعلن انفصالها رسميا ونهائيا عن طارق العريان

بعد تداول انباء انفصالها منذ فترة وحرصها على عدم التطرق الى هذا الموضوع اعلاميا، اعلنت الفنانة اصالة منذ قليل انفصالها رسميا ونهائيا عن المخرج طارق العريان رافضة الخوض في التفاصيل.

فقد نشرت اصالة صورة لها مع طارق العريان، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “صباح الخير …بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

وتابعت اصالة: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره

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