خطيبة هيثم أحمد زكي تتذكر موقف يدلل على رفقه بالحيوان

القاهرة – لايف ستايل
شاركت خبيرة الطاقة إنجي سلامة وخطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي متابعيها بفيديو لموقف إنساني.
أعادت إنجي سلامة نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على الفيسبوك ، لرجل مسن يحاول إنقاذ قطة صغيرة عالقة من السقوط برفع كرسي أمامها لتقفز عليه بدلًا من القفز أرضًا.
علقت سلامة على الفيديو قائلة: "هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط، قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافع لها الكرسى لحد ما نزلت، الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة".
يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية
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