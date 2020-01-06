خطيبة هيثم أحمد زكي تتذكر موقف يدلل على رفقه بالحيوان

شاركت خبيرة الطاقة إنجي سلامة وخطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي متابعيها بفيديو لموقف إنساني.‏

أعادت إنجي سلامة نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على الفيسبوك ، لرجل مسن يحاول إنقاذ قطة صغيرة عالقة من السقوط برفع ‏كرسي أمامها لتقفز عليه بدلًا من القفز أرضًا.‏

علقت سلامة على الفيديو قائلة: "هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط، قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافع لها الكرسى ‏لحد ما نزلت، الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة". ‏

يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع ‏أكتوبر، بورود بلاغ من ‏خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب ‏لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد ‏استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى ‏أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية‎

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