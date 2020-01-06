مشادة "تويترية" بين أحلام ومغرِّدة من جمهور أصالة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: غرّدت الفنانة الإماراتية أحلام بداعي الإطمئنان عن عائلة الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد حادثة السرقة التي تعرضا لها في منزلهما. فكتبت عبر حسابها الخاص على "تويتر": "طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه". لكن تغريدتها لم تمرّ بسلامة من نقد إحدى المتابعات من جمهور الفنانة أصالة نصري التي حظرتها أحلام منذ فترة، ورفضت المصالحة معها بعيد تشنج المواقف بينهما إثر الأزمة الصحية التي تعرّضت لها صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

فاتهمتها هذه المغرّدة بالنفاق، سائلة عن سبب استعراضها في العلن للسؤال عن حال نانسي وزوجها طالما أنها تعرف رقمها وتستطيع الاتصال بها هاتفياً؟ كاتبة: "نفاق يا ناس. يعني ما عندك رقم نانسي عجرم اللي كانت معاك بأرب ايدول"؟ فردت أحلام بهجوم ٍغير مباشر على أصالة كاتبة: "أوه وافق شنن طبقة سبحان الله نفس الاخلاق". لكن المغرّدة، لم تصمت بل ردّت عليها مجدداً: "أنت آخر وحدة تتكلم عن الأخلاق"! وختمت بكلمة أصالة الشهيرة "أمان".

إلا أن "أحلام" عادت وردت على تعليقات لاحقة مؤكدة أنها اتصلت وحاولت أن تكلم "عجرم" لكنها لا ترد على الاتصالات. فدخلت مغرِّدة من جمهور نانسي لتوضح الوضع كاتبة أن نانسي تعاني من الظرف الصعب الذي واجهته، وزوجها لا يزال في المستشفى بنتيجة عارض صحي.