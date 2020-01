شكرا لقرائتكم خبر عن Greatest of all time.. محمد رمضان يحتفى بهدية تحمل صورة الأسطورة على كلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم محمد رمضان، بهدية تلقاها من أحد أصدقائه، المطبوع على غلافها صورة للملاكم العالمى محمد على كلاى، ومكتوب عليها "Greatest of all time" أى الأعظم فى كل زمان، حيث نشر صورته وهو يمسك بالهدية، وقال فى تعليقه عليها: "Greatest of all time.. الأسطورة محمد على كلاى هدية من صديقى الغالى محمد أبو غالى".

كان قد كشف النجم محمد رمضان، عن موعد حفله الغنائى القادم، والذى يعد أول حفلاته فى العام الجديد 2020، بعد حفله الأخير فى المغرب نهاية شهر ديسمبر الماضى، فيما يحيى الأسطورة حفل القادم فى مدينة دبى الإماراتية، والتى أعلن عنها فى مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.



محمد رمضان يحمل هدية بصورة محمد على كلاى

وقال محمد رمضان، فى مقطع الفيديو، "10 يناير فى مركز دبى التجارى العالمى.. أقوى حفلة فى دبى.. ثقة فى الله نجاح"، فيما كتب فى تعليقه "شكرًا حاكم دبى محمد بن راشد.. شكرًا مؤسسة دبى للتسويق السياحى عصام كاظم.. شكرًا شركة روتانا على إتاحة هذه الفرصة لمقابلة جمهورى الغالى فى هذا الحفل الكبير بمركز دبى التجارى العالمى 10 يناير 2020.. ثقة فى الله نجاح.. ليالى المهرجان.. أقوى حفلة فى دبى".

ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، قبل 3 أيام، والتى حققت ما يزيد على 6 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى، والذى طرحها تزامنا مع العام جديد، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.



النجم محمد رمضان

وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، كما شهدت الاغنية لأول مرة ترجمة باللغة الإنجليزية مصاحبة لكلمات الأغنية فى الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمنى وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا ادانى الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغى بتعمل بم بم بم".

أغانى محمد رمضان مكنته من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية الأحد الماضى.

وأحيا محمد رمضان حفل غنائى فى المغرب، يوم الأحد 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد، كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد لمجرد لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً "أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وصور محمد رمضان الأيام الماضية عدد من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، ادوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، حيث توقف التصوير حالياً لتغيير الديكورات على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد أسبوعين.