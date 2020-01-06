شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنانة نسرين طافش على شائعة علاقتها بطلاق أصالة وطارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان المطربة أصالة انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زاوج دام لـ 13 عاما، تردد اسم الفنانة نسرين طافش، خاصة أن هناك شائعات خرجت عن وجود علاقة بين الفنانة السورية والمخرج طارق العريان، وأنها السبب فى حالة التوتر بين الزوجين خلال الثلاث الأشهر السابقة عن الانفصال، وفى أول رد فعل لها وصفت نسرين طافش من يؤلفوا تلك الشائعات بالحاقدين ومن ينشروها بالحمقى موضحة أنها لو أحبت أو تزوجت ستكون أول من يعلن ذلك.

الفنانة نسرين طافش، قالت عبر حسابها على تويتر:"الإشاعة يؤلفها "حاقد" وينشرها " أحمق" ويصدقها غبى أما العاقل و الراقي و المنجز و الواعي فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجا ح أنت من أولئك (... ) !؟ بطبعي صريحة و واضحة .. و سأبقى كذلك .. و لو حبيت او تزوجت سأكون أول من يعلن".



نسرين طافش

وكانت الفنانة أصالة قد أكدت انفصالها عن المخرج طارق العريان اليوم، عبر حسابها على إنستجرام اليوم، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن "أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

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ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها "ختم النمر"، حيث تواصل التصويرفى الديكورات الخاصة بالعمل بجانب أحمد صلاح حسنى المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى المقبل، حيث يسجل العمل التجربة الثانية لها فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسرياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.