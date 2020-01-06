شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تحتفل بانطلاق "كل يوم" من الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بانطلاق برنامجها "كل يوم"، والذى تقدمه مع الإعلامى والمحامى الدولى خالد أبو بكر، ببدء عرض البرنامج داخل ”الخليج 365”، وقامت "وهبة" بجولة داخل صالة التحرير، مشيدة بالجهد الذى يبذله الموقع على مدار 24 ساعة يوميا من أجل تقديم أفضل الخدمات الإخبارية للقارئ.

وفى ندوة أقامها قسم الفن برئاسة الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، وبحضور الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، وتحدثت "وهبة" عن رغبتها فى تقديم منتج إخبارى جيد، والتطرق إلى كافة المشكلات الاجتماعية المتواجدة على الساحة.

وشددت وهبة فى الندوة التى ستنشر لاحقا على حرصها الشديد فى تناول قضايا الصعيد من منظور مختلف، والنية فى الذهاب إلى القرى المختلفة هناك بالصعيد الجوانى، والتصوير وسط البسطاء هناك بعد سرد مشكلاتهم، لافتة إلى أنها تسعى من خلال البرنامج أيضا إلى تحقيق المصداقية الكاملة فى تناول كافة الموضوعات، وهو ما يحدث بالفعل، على حد قولها.

ويناقش برنامج "كل يوم" الرأى والرأى الآخر فى كافة القضايا، ويتبادل مقدما البرنامج تقديم أفكاره وفقراته، حيث يبدأ خالد أبو بكر التقديم، وتليه بسمة، ويقولان: "هو دا اللى أنا هقوله.. أنا مش هقول الكلام ده وهقول اللى أنا عاوزاه.. محتاجين كلنا نسمع بعض.. والأهم نفهم بعض.. كل يوم هنقول اللى إحنا عاوزينه.. كل يوم هنعرف إن الاختلاف مش ضعف.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأى الآخر.. دلوقتى فى مليون رأى ومليون رأى آخر.. بس كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم هناقش أفكارك وآرائك.. كل يوم احترام للحرية".









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