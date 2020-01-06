شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء من أصل عربي وفازوا بـ جائزة الـ Golden Globes قبل رامي يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت منذ ساعات قليلة الاحتفالية الـ 77 لجوائز الـ Golden Globes، والكثيرمن متابعى تاريخ الجوائز، لا يعرف أن هناك 7 نجوم من أصل عربى أو عرب، فازوا بالجائزة على مر السنين، واليوم السابع يرصد لكم هؤلاء النجوم، الذين أعلوا اسم مصر والوطن العربى، في سماء هوليوود بإعمالهم المختلفة.

أولا الفنان المصرى الراحل عمر الشريف، الذى حصل على 3 جوائز لـ Golden Globes، وذلك عن أدواره في فيلمين وهم، "لورانس العرب" الذى حصل بسببه على جائزتى Golden Globes، الأولى كـ أفضل ممثل مساعد، والثانية كـ أفضل ممثل صاعد في عام 1963، وفيلم "دكتور زيفاجو" الذى فاز بسببه على جائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل - فيلم دراما عام 1966.



عمر الشريف

ثانيا الممثل السورى الأصل من والدته جيري ساينفيلد، الذى فاز بـ جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدى أو موسيقى، بسبب دوره في مسلسل ساينفيلد، وذلك عام 1994، ورشح لنفس الجائزة في أعوام 1995، و 1996، و 1998.



جيري ساينفيلد

ثالثا الممثل تونى شلهوب الممثل أمريكي من أصل لبناني، فاز بـ جائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل كوميدى، عن دوره في مسلسل مونك عام 2003، وترشح للجائزة عدة مرات عن دوره في نفس المسلسل، وذلك في أعوام 2004، و 2005، و 2007.



تونى شلهوب

رابعا المخرج هانى أبو أسعد الهولندي الفلسطيني، الذى فاز بـ جائزة الـ Golden Globes، عام 2006، عن فيلمه "الجنة الآن"، كـ أفضل فيلم بلغة أجنبية.

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هانى أبو أسعد

خامسا الممثلة تيرى هاتشر، الأمريكية عن أم سورية أيرلندية، فازت بـ جائزة الـ Golden Globes، كـ أفضل ممثلة في عام 2006، عن دورها في مسلسل Desperate Housewives، وترشحت لنفس الجائزة في عام 2005، ولم تحصل عليها.



تيرى هاتشر

سادسا المخرج المصرى الأمريكي سام إسماعيل، الذى حصل على مسلسله Mr.Robot، على جائزة أفضل مسلسل درامى عام 2006، من جوائز الـ Golden Globes.



سام اسماعيل

سابعا الممثل المصرى العالمى رامى مالك، الذى حصل على أفضل ممثل لـ فيلم درامى العام الماضى 2019، لـ دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، وترشح العام الحالي كـ أفضل ممثل درامى عن دوره في مسلسل Mr. Robot، ولكنه لم يحصل عليها.



رامى مالك

ثامنا وأخيرا الممثل من أصل مصري رامى يوسف الذى حصل على جائزة الـ Golden Globes، كـ أفضل ممثل في مسلسل كوميدى أو موسيقى، منذ ساعات قليلة، عن دوره فى مسلسل Ramy.