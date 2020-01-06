شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة "أنغام" لجمهورها فى السعودية بعد حفلها بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة أنغام، رسالة لجمهورها داخل المملكة العربية السعودية، بعد حفلتها الأخيرة ضمن فعاليات موسم الرياض التى أقيمت أول أمس، بمشاركة المطربة ميريام فارس والمطرب عبد الله الرويشد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ووثقت أنغام رسالتها للجمهور السعودى، بمجموعة صور من حفلها، وكتبت قائلة: "سعيدة أن أول حفلاتى بالعام الجديد كانت مع جمهورى الغالى فى الرياض، حفل مهرجان العود، موسم الرياض".

من ناحية أخرى، بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير الجاري مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما أحي أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

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أنغام

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

وحققت النجمة أنغام نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفلاتها فى الكويت.