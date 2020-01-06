شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تشكر إليسا على مؤازرتها بعد الانفصال عن طارق العريان:اللى خلقنا ما بيتركنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة السورية أصالة نصرى، الشكر لصديقتها اللبنانية إليسا، بعد مؤازرتها برسالة حب فور إعلان انفصال الأولى عن زوجها طارق العريان، وقالت صولا، فى تغريده على تويتر، "غاليتى إليسّا ألّف شكر على كلامك الطيّب، والّلى خلقنا ما بيتركنا".

كانت حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على مؤازرة صديقتها الفنانة السورية أصالة نصرى بعد إعلان انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان، ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، اليوم الاثنين، موجهة كلامها لأصالة، قائلة: "الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتى تعودتى تكونى قوية! خليكى قوية ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولأولادك ولرقيّك بالتعاطى مع قصة شخصية".



أصالة ترد على إليسا

وكانت الفنانة أصالة، قد أعلنت، صباح اليوم، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

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وتحدثت أصالة فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

وفور انتشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.