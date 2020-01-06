شكرا لقرائتكم خبر عن رامي يوسف .. ما لا تعرفه عن نجم الجولدن جلوب درس الاقتصاد وبرع بالاسكتشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن فاز الممثل رامي يوسف لأبويين مصريين بالأمس بجائزة الجولدن جلوب حتى تصدر التريند على مدار الساعات الماضية بفضل هذا الإنجاز الكبير، ودفع الكثيرين للتساؤل حول من هو رامي يوسف، خاصة بعدما علم الجميع أن والديه مصريان ومسلمان، مثلما ظهر أثناء احتفاله بالجائزة حين قال: "الله اكبر"، وهو ما سنتعرض له خلال السطور التالية.

ولد رامي يوسف في مدينة نيويورك وتحديداً في الـ 26 من شهر مارس 1991، لأبوين مصريين مسلمين، كما درس الاقتصاد والعلوم السياسية داخل إحدى الجامعات الأمريكية فى ولاية نيوجرسي، قبل أن يتخذ قراره بدخول عالم التمثيل ودراسته في الـ 20 من عمره.

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وذهب رامي يوسف إلى هوليوود من أجل الدراسة لينجح بعدها في تقديم عروض "ستاند آب كوميدي" ولفت خلالها الأنظار لموهبته، وسريعاً وهو في سن الـ21 عام 2012 شارك في أول أعماله داخل هوليوود، إذ قدم أول أدواره من خلال مشاركته في مسلسل See Dad Run.، حيث لعب الأداء الصوتي في فيلم الأنيمشن Hump، عبر شخصية حملت اسم "عمر"، ثم نجح في لفت الأنظار أكثر له في برنامج "The Late Show" عام 2017 حين شارك بالبرنامج قبل عامين.

وبداية العام الماضي عُرض له مسلسل "رامي"، الذي يتناول قصة حياة شاب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعاني من صراع بين إيمانه بمعتقداته والانفتاح في المجتمع الأمريكي مثلما يظهر خلال الأحداث، ورغم نجاح العمل إلا أنه لم يكن يتوقع التتويج بجائزة كبرى مثلما حدث بالأمس.

وقد ذكر رامي خلال تصريحات سابقة أنه دوماً ما اعتبر والده بمثابة قدوة له، حيث إنه كان نموذجا يدرس فى الاجتهاد والسعي من أجل تحقيق أحلامه بالعمل، وهو ما فعله حين تولى منصب مدير أحد أفخم الفنادق في نيويورك والذى كان يمتلكها الرئيس الأمريكي ترامب في السابق.