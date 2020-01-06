شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تبدأ تصوير "فرصة ثانية" نهاية الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل ياسمين صبري "فرصة ثانية" في ثاني بطولاته المطلقة نهاية الشهر الجارى، في الديكور الخاص الذي يقوم بمعاينته مخرج العمل مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف جمال هاشم، ويجرى مخرج العمل جلسات مكثفة تجمع النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدي، بالإضافة إلى المخرج مرقس عادل، للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسل "فرصة تانية"، استعداداً لانطلاق تصويره واختيارباقي فريق العمل الذين يشاركون فى بطولة المسلسل.

وفى سياق متصل، أوشك المؤلف مصطفى جمال هاشم على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، حيث كتب المعالجة الدرامية للمسلسل السيناريست محمد سيد بشير، ومن المقرر أن يبدأ مؤلف المسلسل فى كتابة الحلقات المتبقية وتسليمها خلال شهر فبراير على أقصى تقدير.

وقدمت ياسمين مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى

ودارت أحداث "حكايتى" حول "داليدا" - ياسمين صبرى - لصدمة في طفولتها بسبب وفاة والدتها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها حول إجباره على التنازل عن حقوقه وميراثه، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.