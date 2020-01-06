"دانتيل" يجمع سيرين عبدالنور ومحمود نصر.. وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المنتج جمال سنان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن قرب بدء تصوير مسلسله الجديد "دانتيل".

وكتب جمال سنان: "ننطلق قريبا جدا بتصوير مسلسل دانتيل للنجمة اللبنانية العربية سيرين عبدالنور، والنجم السوري الموهوب محمود نصر، مع نخبة من نجوم الدراما تحت إدارة المخرج المميز المثنى صبح، وانتظرونا في رمضان 2020".

وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.