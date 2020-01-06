فيديو| بمشاهد من العرض وأغنية.. أكرم حسني يروج لـ"عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أكرم حسني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لمشاهد من مسرحية "عطل فني"، تم تصويرها خلال البروفات.

وأوضح الفيديو عددا من مشاهد المسرحية، التي ظهر فيها الفنان هشام ماجد، والفنانة آيتن عامر، والفنان أكرم حسني، والفنانة نشوى مصطفى، وصاحبها إحدى أغاني العمل.

وعلق الفنان أكرم حسني على الفيديو: "مستنيكم إن شاء الله بعد بكره، 8 يناير في الرياض".

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وحرصت الفنانة إيمان العاصي على تهنئة حسني: "تكسروا الدنيا أنت وآيتن وهشام وشيكو إن شاء الله"، كما علق زوج الفانة آيتن عامر، مدير التصوير محمد عز العرب :"مبروك أخويا"، فيما اكتفى الفنان كريم فهمي بوضع إيموجي على شكل يد، تشجعيا لهم.

المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"عطل فني" بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.