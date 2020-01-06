محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الإعلامية مي حلمي رسالة لزوجها الفنان محمد رشاد، بعد أن تعرضت مؤخرًا لعملية إجهاض.
وعلقت مي على الصورة: "ستظل أنت بكل الأبناء/ إلي صديقي وحبيبي وأبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي، أحبك فأنت عوضي في الدنيا، ما دمت سالما فأنا بخير، لست حزينة فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشده، وقتآ ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز وهكذا، ولكن عندما يشاء القدير، عوضه كبير".
وكان الفنان محمد رشاد، قد شارك جمهوره ومتابعي حسابه على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعه بزوجته المذيعة مي حلمي، كشف في تعليقه عليها عن سبب دخولها المستشفى.
وكتب رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة"، في إشارة منه إلى تعرضها للإجهاض.
وتزوجت مي حلمي من الفنان محمد رشاد، في شهر مارس من العام الماضي، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، وخصوصا بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة، بسبب خلافات عائلية، ليعود الثنائي ويكملان مراسم الزفاف بعيدا عن الأضواء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإجهاض.. مي حلمي تبعث رسالة لزوجها: "أنت بكل الأبناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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