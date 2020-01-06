بمشاركة بلقيس ودينا الوديدي.. فعاليات النسخة الأولى من "حدث موسيقي في الشرق الأوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهة المنظمة للنسخة الأولى من مهرجان MEME "حدث موسيقي في الشرق الأوسط"، والذي يُقام على مدار 3 أيام ضمن فعاليات منصة "ZED Park Presents" الترفيهية، في حديقة زايد المركزية عن فعاليات الأيام الثلاثة 9 و10 و11 يناير.

يشارك في الحدث مجموعة من الأصوات وعدد من الفرق الموسيقية، مثل شارموفرز، كايروكي، وسط البلد ومروان بابلو.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول حفلات لفرق هوس ومسار إجباري من مصر وكل من أوتوستراد وآخر زفير من الأردن، أما من السويد فقد جاءت فرقة طرب باند بالإضافة للمطربة بلقيس.

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أما اليوم الثاني فتُقام حفلات لفرق دعسوقة ووسط البلد وشارموفرز والاختفاء من مصر، وفرق جدل وأيلول من الأردن بجانب المغني مروان بابلو.

واليوم الثالث والأخير، يتضمن حفلات لفرق كايروكي، "High Dam" النوبية، الميناء، شب جديد والناظر، كهارب والفنانة دينا الوديدي بالإضافة للفنان الأردني عزيز مرقة.

ويأتي انطلاق المهرجان بالتزامن مع افتتاح ملاهي Winter Wonderland في الحديقة.