فيديو| طرح الإعلان الرسمي لفيلم "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

طرحت شركة سينرجي فيلمز الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد، بطولة محمد إمام.

وظهر بالبرومو الكثير من مشاهد الأكشن والتشويق في مشاهد البحث عن الكنز، بين عدة دول في البرومو بينها إسبانيا واليويان.

وتستقبل دور العرض السينمائي، في 22 يناير الجاري، فيلم "لص بغداد" للفنان محمد إمام، إذ استقرت الشركة المنتجة "سينرجي فيلمز"، على موعد طرحه بشكل نهائي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك تذاكر.

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وفي بيان صحفي كشفت الشركة عن توزيعه في 300 دور عرض على مستوى الوطن العربي منها 110 داخل مصر، على أن يُطرح البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات القليلة المُقبلة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثاني بين "سينرجي فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين صبري وفاروق الفيشاو ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوي.