إسلام خليل يعود بـ 3 أغانٍ بعد رحيل شعبولا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أكد الشاعر إسلام خليل أنه يستعد للعودة للغناء بعد رحيل الفنان شعبان عبد الرحيم، بـ3 أغاني كتبها لمسرحية "لما الزهر يلعب"، التي يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم والفنانة شيرين، والمقرر عرضها بداية من منتصف يناير الحالي على مسرح مكتبة مصر الجديدة.
وقال خليل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأت العمل على الأغاني بمجرد عودتي من إداء مناسك العمرة عن أبي الروحي الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وهي 3 أغاني استعراضية يقدمها الفنان سمير غانم وأبطال المسرحية، وهي من ألحان هاني فاروق، وتوزيع محمود صادق".
وتابع:" بعد فترة عمل على الأغاني قام الفنان سمير غانم بتسجيل الأغاني مساء الجمعة، وذلك استعدادًا لعرض المسرحية في منتصف الشهر الحالي، وحضر التسجيل المؤلف أحمد الإبياري، والمخرج طارق الأبياري".
إسلام اختتم بالقول:" أستعد حاليا لجمع الأغاني التي تعاونت فيها مع الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، لطرحها في اول ديوان شعري لي، ليكون هدية لروحه".
"لما الزهر يلعب" بطولة الفنان سمير غانم، شيرين، وطارق الإبياري، وإيمي طلعت زكريا، أيمن منصور من إخراج طارق الإبياري، إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.
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