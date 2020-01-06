- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، على خبر انفصال والدتها عن زوجها المخرج طارق العريان.
وكتبت "شام" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "لقد تغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة، نحن حلقة حب ودعم لا نهاية لها، وسنكون قادرين دائما على النهوض".
وتابعت: "هذا اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية بكونك إمرأة مقاتلة، مصنوعة من الفولاذ، قاومت المرض والأذى والخيانة، أنا فخورة بك دائما أمي".
وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت اليوم طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، لتضع حدا لتردد أخبار منذ فترة عن انفصالهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة أصالة تعلق على طلاق والدتها من طارق العريان: "قاومت الأذى والخيانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.