تراند اليوم : المسكوت عنه في قضية " نانسي عجرم".. الضحية عامل طالب زوجها بمستحقاته

المواقع اللبنانية روجت أن زوج نانسي "فادي الهاشم" سيتم التحقيق معه، وسيخرج بريئا، لأنه قتل الرجل في إطار الدفاع عن النفس.
وفي تفاصيل الواقعة اختفى اسم الضحية " محمد حسن الموسى"، إلا من إبراز جنسيته السورية، ونشر صورته وهو شبه عار دون أي مبرر.
وسائل إعلام تواصلت مع أهالي قرية بسقلا في كفرنبل، بمحافظة إدلب مسقط رأس الضحية.
وبحسب ما نقله موقع جسر فإن الشاب كان يعمل في حديقة فيلا نانسى عجرم، وأنه ذو سمعة جيدة.
ونقل عن الأهالي أن الضحية له مستحقات مالية، كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا
وطالب الأهالي بفتح تحقيق في القضية، منوهين أن هناك عمليات مدبرة من أجل قتل الشاب، بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه.
وتابعوا أن الضحية انتظر مقابلة مع زوج نانسي عجرم ، وبعد طول انتظار بحديقة الفيلا لم يسمح له بالدخول، ما دفعه لمحاولة جادة لأجل استرداد مستحقاته.
كما يكشف الفيديو، الذي تم عرضه لعملية السرقة المزعومة، أن الشاب لم يهرب عندما اكتشف أمره.
وتظهر تحركاته في الفيلا أنه كان يعرف مداخلها جيدا، حيث جاء أيضا على لسان زوج الفنانة نانسي عجرم من أن الضحية قال له: "عمول معروف استاذ فادي وهات المصاري".
وتكشف هذه العبارة أن الضحية كان على معرفة مسبقة بينهما، حيث لا يوجد سارق يستعطف ضحيته.
يذكر أن وسائل إعلام قد تناقلت خبر اقتحام فيلا عجرم في لبنان من قبل سارق بمسدس صوتي، حيث تصدى زوجها له وقتله عندما هم السارق باقتحام الغرفة الخاصة ببناته.