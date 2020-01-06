بالفيديو: فنانة خليجية تتحول إلى نسخة من رضوى الشربيني

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة الكويتية ألماس أثار انتباه عدد كبير من متابعيها.

ولفتت الأخيرة الأنظار بتقليدها الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني بإطلالتها حيث بدت شبيهة إلى حد كبير بها.

وقامت أيضاً بتقليد طريقة كلام المذيعة مثيرة دهشة الكثير من المتابعين.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بالموهبة التي تتمتع بها الفنانة والتي جعلتها تتحول فعلاً إلى نسخة من الشربيني.

وجاء في التلعيقات: “تجنن” و”فنانة” و”خطيرة” و”فعلاً مبدعة” و”ما شاء الله أبدعت” و”ليش ماتمثل؟أحسها مبدعة حرام والله مظلومةإعلامياً أو تكون في برنامج”.