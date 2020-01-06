بالفيديو: تعليق جديد لنانسي عجرم بعد تعرضها لسرقة منزلها

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن حالتها الصحية بعد اقتحام سارق سوري لمنزلها بالامس، والذي قتله زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد ان تبادلا سويا اطلاق الرصاص.

وقالت نانسي عجرم لقناة LBC : انها بصحة جيدة الان ولم يصبها اي مكروه ولكنها عاشت ليلة عصيبة والاهم بالنسبة لها ان عائلتها وبناتها بخير وكذلك زوجها”.

وأضافت نانسي عجرم قائلة : “لم استطع الحديث حاليا ولكن اشكر كل من ساندني ووقف بجواري من الفنانين والاقارب واحتاج في الفترة الحالية الهدوء والراحة وربما يمكن أن اتحدث بعد ذلك عن الواقعة”.

وكان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قد كشف عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سوري لمنزله وتهديده بالسلاح.

وقال فادي الهاشم خلال التحقيق معه من خلال فيديو يوضح تحركات وتهديد السارق، إن اللص تسلل إلى المنزل وحاول سرقة بعض الأشياء وحاول إيقافه.

وأضاف الهاشم، عندما واجهته قام بتهديدي ورفع السلاح وحاولت إبعاده، إلا أنه أصر على ابتزازي وقمت بمنحه بعضا من المال، وكان يرغب في سرقة المجوهرات والذهب إلا أنني رفضت.

وأوضح فادي الهاشم أن اللص قرر أن يقتحم غرفة الأطفال وفي هذه اللحظة شعرت بحالة من الجنون، وهو ما دفعني إلى الانقضاض عليه وإطلاق الرصاص باتجاهه بعد أن هددني بقتل بناتي.