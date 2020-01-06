بالصور: بعد أزمة حساب الفضائح دنيا بطمة تصدم الجميع برد فعلها

أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر إطلالتها التي ظهرت من خلال صور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيها مرتدية كنزة بيضاء مع سروال جينز ممزق من أعلى إلى أسفل. ورغم أنها منعت خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما قام عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق بإعادة نشر الصور.

ورأى الكثيرون أنها تبالغ في جرأتها فيما أعرب آخرون عن استغرابهم لأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي بينما يُحكى عن تورطها في حساب فضائح المشاهير الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

ويشار إلى أن شقيقتها ظهرت في وقت سابق وأعربت عن استيائها الشديد بسبب الأخبار التي يتم تناقلها بشأن الفنانة وشقيقتها ابتسام.

واعتبرت أن منى السابر والدة حلال الترك تقف خلف تلك الأخبار ودعتها إلى الكف عن ذلك. كما ذكرت أن محمد الترك يحب دنيا تماماً مثل ابنته الفنانة الشابة.