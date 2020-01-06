بالفيديو: ليدي قاقا تكشف معانتها بعد تعرضها للاغتصاب في الصغر مع أوبرا وينفري

بدأت المذيعة العالمية أوبرا وينفري، برنامجها 2020 “Your Life In Focus Tour”، يوم السبت، في فلوريدا، وكانت الضيفة الأولى في برنامج أوبرا البالغة من العمر 65 عامًا، هى النجمة ليدي قاقا، البالغة من العمر 33 عامًا، وقد كشفت ليدي قاقا، خلال الحوار عن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرضها للاغتصاب مرارًا وتكرارًا في سن 19عامًا، ما جعلهما يدخلان فى نوبة بكاء معًا.

وكشفت قاقا، التي تعاني من الألم العضلي الليفي، أنها حتى أثناء المحادثة التي استمرت ساعة كانت تعاني من “ألم وجهًا لوجه” – وفقًا لما قالته رولينج ستون – وأضافت “من المثير للاهتمام حول هذا الأمر هو أنني وجدت من خلال أبحاث الطب النفسي العصبي وعلاقتى مع أطبائي أن “فيبروميالجيا” يمكن علاجه من خلال علاج الصحة العقلية.. الصحة العقلية هى حالة طبية، يجب أن تعامل كحالة طبية.. لا ينبغى تجاهلها”.

وواصلت قاقا، التي ظهرت بشعر وردى ساطع وملابس سوداء، الكشف عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب بشكل متكرر عندما كانت لا تزال في سن المراهقة، وقالت “لقد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا عندما كان عمرى 19 عامًا، كما أننى أصبت بـ”اضطراب ما بعد الصدمة كنتيجة للاغتصاب وعدم معالجة هذه الصدمة أيضًا”.

وأضافت، وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلب ميل” البريطانية، “أصبحت فجأة نجمة وكنت أسافر حول العالم متجهة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ولم أتعامل معها مطلقًا، ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يصدق في جميع أنحاء جسمي بالكامل التى تحاكي المرض الذي شعرت به بعد أن تعرضت للاغتصاب”.

وفي فيديو IGTV بعد الدردشة على خشبة المسرح، شوهدت أوبرا تبكي وهى تبحث عن قاقا، وقالت “لقد كنتي مذهلة للغاية.. كنت جيدة جدا كنت ضعيفة جدًا، كنت حقيقية جدًا، لم أستطع حتى أن أصدق أنك كنت تفعلى ذلك”، وبينما كانت ملكة برنامج الحوارات تتحدث عن كل تلك الأشياء الدافئة والقليلة، لم تستطع قاقا إلا أن تبكي، وذلك وفقًا لمقطع الفيديو الذى نشرته أوبرا وينفري عبر حسابها على إنستجرام، لافتة إلى أن الحوار سيذاع بالكامل، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 يناير 2020.

وأضافت أوبرا، “لقد كنتي جيدة جدًا، قوية جدًا، لذا أنتي جيدة جدًا.. شكرا لك على القيام بذلك بالنسبة لي”، فيما ردت قاقا: “بالطبع، هذا ما يحدث عندما تكون بحضور ملاك”، وقد واصل الثنائي الثناء على بعضهما البعض.