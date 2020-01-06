تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السعودية وعد محمد التي عرفت من خلال أداء دور الطفلة وجدة في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.
وبدت في الصور الحديثة التي نشرتها في وقت سابق على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وقد أصبحت شابة جميلة وبملامح مختلفة تماماً عن تلك التي عرفت بها في الفيلم الشهير.
ولاحظ المتابعون أنها باتت أكثر نضجاً وأضافت العدسات اللاصقة الملونة إلى عينيها. وتساءل الكثيرون عما إذا كانت هي نفسها بالفعل أم لا.
ويشار إلى أن الفيلم عرض في العام 2012 وهو من تأليف وإخراج هيفاء المنصور ويعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصوير كل مشاهده في المملكة العربية السعودية.
وجمع عدداً من الممثلين أبرزهمريم عبد اللهوعبدالرحمن الجهنيوسلطان العساف وعهد كاملونوف سعدوإبراهيم المزيعلورفا الصانع والعنود سجيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: هل تتذكرون الطفلة بطلة فيلم وجدة؟ شاهدوا كم تغيرت بعد 8 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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