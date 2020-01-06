شاهد.. مصطفى خاطر يحتفل مع هنا الزاهد بعيد ميلادها

احتفل الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر صورة من حفل عيد ميلاد هنا الزاهد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر خاطر من خلالها برفقة زوجته مع الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، ونالت الصورة على إعجاب الكثيرين. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى خاطر يستعد لعرض فيلم أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن. أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن. وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تنجب ستة تواءم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل، وذلك في إطار درامي إجتماعي يتخلله بعض مشاهد الأكشن والكوميدي.

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