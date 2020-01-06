كل نهاية بداية لمرحلة جديدة.. المشاهير يساندون أصالة بعد انفصالها

بعد إعلان الفنانة أصالة خبر انفصالها بشكل نهائي عن زوجها المخرج طارق العريان، وجه زملائها ومتابعيها من المشاهير رسائل تدعمها وتساندها متمنين لها التوفيق والسعادة في الفترة القادمة.

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ومن ابرز الرسائل التي لاقت تأثر وإعجاب الجمهور رسالة شام ابنة أصالة التي حرصت على مساندة والدتها في محنتها أمام الجميع وتؤكد لها على منصات السوشيال ميديا التي يتابعها الملايين انها امرأة قوية متماسكة مخلصة وستظل، مشددة أنها لن تتخلى عنها.

وكتبت:"نحن دائما نواجه العواصف ونتغلب عليها، وبالتأكيد سنتجاوز تلك المحنة بسلام، ولن أتوقف عن حبك ودعمك فنحن حلقة حب لا نهاية لها، وسنكون قادرين على النهوض دائما".

وتابعت:" دعينا نقف بعيدا عن اليأس، وهذا بالتأكيد اختبار جديد ليظهر طبيعتك المقاتلة، فانتي امرأة مصنوعة من الفولاذ.. نجحتي رغم كل الألم والوجع والمرض وقاومتي الأذى والخيانة، فالظروف اظهرت معدنك النفيس.. ابنتك الفخورة بكي دائما أمي".

وبكلمات تشع منها الأمل والتفائل علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قائلة:"كل نهاية هى بداية لمرحلة جديدة.. وأنا على يقين إنها بداية موفقة لحياة أجمل بأذن الله لانك قوية طيبة، محاربة، عفوية وحنونة...لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك و لديك عائلة لا تستطيع العيش بدونك ونحن جمعيا نحبك و ندعمك...ولا تنسي رب الخير لا يأتي لا بالخير...بحبك".

وأضافت الإعلامية الامارتية مهيرة عبد العزيز:" دايما تثبتين مدى رقيك وأصالتك..ربي يحميكم وتتجاوزوي هذه المرحلة بسلام.. أنت تستحقين كل الخير والحب والسعادة.. نحبك أصالة".

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فيما كتب الفنان مكسيم خليل:"صولا الغالية كل الخير والسلام بتمنالك دايما الله يحميكي ويحمي ولادك ويبعتلك يلي فيه الخير"، وعلقت الفنانة علا رشدي:"ربنا يقويكي ويحفظك ويحفظ الولاد يارب بحبك".

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وبكل ثقة قالت الإعلامية ريهام سعيد للفنانة أصالة أن ما ستعيشه الفترة القادمة سيكون أفضل:"اللي جاي احلى هتشوفي"، وتمنى لها الإعلامي اللبناني نيشان التوفيق في القادم وعلق:" وَفَّقَكِ الله وكَتَبَ لكِ حياةً عِمادُها الحُبّ".

كما ساندها المطرب رامي صبري وقال:"قدر الله وما شاء فعل ربنا يعوضك خير يا طيبة"، ورجت الفنانة بلقيس من الله عز وجل أن يعوضها بكل خير وقالت:" حبيبة الكل صولا .. اسال الله ان يعوضك ويعطيك حتى يرضيك.. الحمدلله على جميع الأقدار والحمدلله من قبل ومن بعد كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله ان يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله".

وبكلمات تحمل المواساة قال الإعلامية السعودية لجين عمران :"صولا حبيبتي هذي النهاية ماهي إلا بداية لمرحلة مختلفة و جميلة لحياة جديدة ان شاءالله مع عائلتك الرائعة و محبينك في كل مكان و دائما الخيرة فيما اختاره الله و ان شاءالله القدر مخبي لك مفاجأت تطير قلبك فرح الله يوفقك و يحمي لك عائلتك".

بينما واجهت الفنانة فيفي عبده العديد من الانتقادات بعد تعليقها حيث أنها اكتفت بوضع اشكال تعبيرية على هيئة قلوب دون أن تكتب شئ مما جعل الكثيرون يؤكدوا انها أكتفت بمشاهدة الصورة دون قراءة التعليق المكتوب عليها.

وكان المخرج طارق العريان أعلن هو الأخر خبر انفصاله وكتب:"لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل..سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".