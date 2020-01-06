غاب النجم راسل كرو، عن حفل توزيع جوائز golden globe، وذلك بسبب حرائق الغابات في أستراليا، وعلى الرغم من ذلك حصل راسل على جائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودةأو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voic
ويشار إلى أن كان حرص على حضور الحفل كل من النجم المصرىالعالمى رامى مالك، والنجمات كيت بلانشيت، وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، اللبنانى تونى شلهوب، إلتون جون، وصوفيا فيرجارا، وجو مانغانيلو وشايلين وودلى.
كما فاز النجم المصري رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل في مسلسل "تلفزيوني كوميدي"، وذلك عن مسلسل "Ramy".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم فوزه بجائزة أفضل ممثل.. راسل كرو يتغيب عن الجولدن جلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.