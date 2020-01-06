رغم فوزه بجائزة أفضل ممثل.. راسل كرو يتغيب عن الجولدن جلوب

غاب النجم راسل كرو، عن حفل توزيع جوائز golden globe، وذلك بسبب حرائق الغابات في أستراليا، وعلى الرغم من ذلك حصل راسل على جائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة

أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voic

ويشار إلى أن كان حرص على حضور الحفل كل من النجم المصرى

العالمى رامى مالك، والنجمات كيت بلانشيت، وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، اللبنانى تونى شلهوب، إلتون جون، وصوفيا فيرجارا، وجو مانغانيلو وشايلين وودلى.

كما فاز النجم المصري رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل في مسلسل "تلفزيوني كوميدي"، وذلك عن مسلسل "Ramy".