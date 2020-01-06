أحمد صلاح يحيي حفلًا شعريًا ضخمًا بساقية الصاوي

يستعد الشاعر أحمد صلاح، لإحياء حفلًا شعريًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي بعنوان "ناتج حرب"، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 15 يناير من الشهر الجاري، على مسرح

النهر الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن كان بدأ أحمد صلاح كتابة الشعر الحر عام 2015 ، وشارك في العديد من

الندوات الثقافية و الأمسيات الثقافية في الاسكندرية والقاهرة والبحيره.

كما أحيا العديد من الحفلات الشعرية الموسيقية و التي تحمل إسمه و استضيف في العديد من المناسبات و شارك أيضًا في حفلات مشتركة مع مجموعة من الشعراء.