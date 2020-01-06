يستعد الشاعر أحمد صلاح، لإحياء حفلًا شعريًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي بعنوان "ناتج حرب"، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 15 يناير من الشهر الجاري، على مسرحالنهر الساعة السابعة مساءً.
يذكر أن كان بدأ أحمد صلاح كتابة الشعر الحر عام 2015 ، وشارك في العديد منالندوات الثقافية و الأمسيات الثقافية في الاسكندرية والقاهرة والبحيره.
كما أحيا العديد من الحفلات الشعرية الموسيقية و التي تحمل إسمه و استضيف في العديد من المناسبات و شارك أيضًا في حفلات مشتركة مع مجموعة من الشعراء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح يحيي حفلًا شعريًا ضخمًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.