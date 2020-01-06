موعد وتفاصيل حفلات مسار إجباري بالشيخ زايد

يستعد فريق مسار إجباري، لاحياء ثلاث حفلات غنائية ضخمة ، وذلك مساء أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، بمنطقة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أعمالهم

القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق، صباحك، زيك أنا، نهاية الحكاوي، انا هويت، يا ريتك معايا" وغيرها.

يذكر ان كان طرح مؤخرًا فريق "مسار إجباري" ألبومهما الثالث بعنوان "الألبوم" ويضم 10 أغنيات مختلفة، تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى الذي اعتاد الجمهور عليه.