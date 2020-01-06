ميرنا وليد - بيروت - استطاع الممثل الأميركي المصري الأصل ​رامي يوسف​ انتزاغ جائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل Ramy الذي لعب فيه دور البطولة وشارك في كتابته وإنتاجه حيث تعتبر هذه هي أولى جوائز الغولدن غلوب في تاريخه.

ويلعب يوسف في مسلسل Ramy دور البطولة، كما أنه، وهو يحكي عن شاب من أصول مصرية يعيش في الولايات المتحدة، ويحاول أن يوازن حياته ما بين كونه مسلماً وبين طريقة الحياة في المجتمع الأمريكي.

وقد استلم يوسف جائزته على أنغام موسيقى برنامج الكاميرا في الملعب، الذي كان من أهم البرامج الرياضية المصرية خلال فترة التسعينيات واستهل كلمته أثناء استلامه الجائزة بكلمة شكر لله تلاها "الله أكبر".

رامي يوسف هو ثالث ممثل مصري يفوز بجائزة الغولدن غلوب، حيث سبقه كل من: النجم المصري العالمي ​عمر الشريف​، والنجم الأميركي ذو الأصول المصرية ​رامي مالك​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عمر الشريف و رامي مالك..مصري ثالث يفوز بالغولدن غلوب وهكذا علق-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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