طارق العريان بأول تعليق له بعد انفصاله عن أصالة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج ​طارق العريان​ صورة له برفقة الفنانة السورية ​أصالة​ بعد اعلانها انفصالهما نهائيا، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق طارق على هذه الصورة قائلا: "لسوء الحظ وصلنا للنهاية في هذا الفصل، سأظل أحب وأحترم هذه الروح الجميلة للأبد.. أم أولادي أصالة".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت اصالة نشرت مؤخرا صورة لها برفقته معلنة هذا القرار المفاجئ.

الجدير ذكره ان خبر انفصالهما اثار جدلا كبيرا بين الجمهور، خصوصا وأنهما كانا يظهران كثنائي مثالي.

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