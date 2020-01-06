ماجد المهندس يطرح "جات البشاير"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ اغنيته الجديدة "جات البشاير" وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، واستطاعت الأغنية بساعات قليلة ان تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور.

الجدير ذكره ان ماجد طرح مؤخرا أغنية "يا فوز" في ليلة رأس السنة والتي يبدو أنه أرادها أن تكون هدية فنية للجمهور بمناسبة قدوم السنة الجديدة.

ويقول مطلعها : "يا فوز بين الوقت والعمر اللي يفوت..صار الحب واللقا والشوق صدفه..

شفتك وظل قبال الوجه والصوت...وحسيت فيني لوقت ملقاك لهفه.

وفي مقطع آخر يذكر أنه لم يكن منتبها من قبل لحِسن بيروت أي لجمالها فيغني :

قبلك ولا أثّر عليّ حِسن بيروت ...وما درت بال لناس ووجوه ترفه".

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