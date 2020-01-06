تراند اليوم : ياسمين صبري تستقر في القاهرة بسبب فرصة تانية -شاهد تفاصيل العمل

استقرت الممثلة المصرية ياسمين صبري في القاهرة بعد فترة من تواجدها خارج مصر، متنقلة بين الدول الأوروبية، حيث تواصل حاليا عمليات التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد “فرصة تانية” وإجراء التدريبات على الشخصيات تمهيداً لبدء التصوير نهاية شهر كانون الثاني الجاري

وتخوض ياسمين صبري ثاني بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية بعد “حكايتي” في رمضان الماضي، والعمل فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته دياب، ايتن عامر، أحمد مجدي، ادوارد، هبة عبد الغني، عمر الشناوي وآخرين

وقدمت ياسمين مسلسل “حكايتي” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج