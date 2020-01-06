طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة: لسوء الحظ وصلنا للنهاية

علق المخرج المصري طارق العريان، على أمر انفصاله عن المطربة السورية أصالة قائلاً: "لسوء الحظ وصلنا إلى النهاية".

ونشر "العريان" على حسابه بموقع "أنستقرام" صورة تجمعه بأصاله، كتب عليها: "سأظل أحترم هذه الروح الجميلة وأحبها دائما.. إلى الأبد أم أولادي".





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وانهالت التعليقات على الصورة، والتي أعرب خلالها المتابعون لحساب "العريان" عن حزنهم بسبب انفصاله عن أصالة.

وكانت أصالة أعلنت خبر الانفصال عبر حسابها على "أنستقرام"، ونشرت صورة تجمعهما وكتبت عليها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائياً عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المُشرف".

وأضافت أصالة: "لطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

يذكر أن طارق العريان تزوج من الفنانة أصالة نصري في 27 مارس/آذار 2006، وفي عام 2011 رزقا بالتوأم "آدم وعلي"، وشهدت الشهور الأخيرة العديد من الشائعات حول انفصالهما، وقد منح تلك الشائعات جزءا من المصداقية بكاء أصالة أثناء أداء أغنية "ذاك الغبي" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.